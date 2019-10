“Mortal Kombat”-Reboot: Bild vom Set zeigt das neue Logo

Schauspieler Lewis Tan hat ein neues Set-Bild veröffentlicht, auf dem das neue “Mortal Kombat”-Logo zu sehen ist.

Lewis Tan hat kürzlich ein neues “Mortal-Kombat”-Set-Bild veröffentlicht, auf dem nicht nur er, sondern auch das neue Logo von “Mortal Kombat” zu sehen ist. Es ist eine Hommage an das klassische Logo – hier und da wurde es aber modernisiert. Ansonsten gibt es auf dem Bild leider nicht viel zu sehen.

Zum Bild schreibt der Schauspieler: “Halbzeit einer unglaublichen Erfahrung mit einer unglaublich talentierten Besetzung und Crew bin ich schlaflos, wund und könnte nicht glücklicher sein. Mein Lieblingsteil des Filmemachens, eine Einheit von Künstlern, die die Wahrheit auf der Leinwand festhalten. Welches Engagement und welche Leidenschaft, danke.”

Lewis Tans Rolle bleibt noch immer ein Rätsel, aber es scheint, dass er einen wichtigen Charakter spielen wird. Es ist gut möglich, dass er Tan Cole Turner verkörpert, einen neuen Charakter, der im Film eingeführt wird.

Hier das Bild:

Halfway through an incredible experience with an immensely talented cast & crew, I’m sleep deprived, sore & couldn’t be happier. My favorite part of making films, a unity of artists capturing truth on screen. What dedication & passion, thank you. #MortalKombat @warnerbros pic.twitter.com/kDYTgagUSO