“Mortal Kombat”-Reboot: Neues Behind-the-Scenes-Bild zeigt eine klassische Arena

Der Filmproduzent Todd Garner hat kürzlich ein neues Behind-the-Scenes-Bild des “Mortal Kombat”-Reboots veröffentlicht.

Das “Mortal Kombat”-Reboot soll am 5. März 2021 in den Kinos anlaufen. Bis zum Release müssen wir uns also noch eine ganze Weile gedulden. Wenigstens versorgen uns die Filmemacher und Schauspieler aber immer wieder mit neuen Bildern und Videos vom Dreh.

Vor wenigen Wochen berichteten wir beispielsweise über Videos, die einige der Schauspieler beim Kampftraining zeigen. Jetzt hat Filmproduzent Todd Garner ein neues Behind-the-Scenes-Bild veröffentlicht, von dem einige Fans denken, dass hier der Lebende Wald zu sehen ist.

Der Lebende Wald ist eine Arena in Outworld, die seit Jahrhunderten heimgesucht wird. Die Bäume haben Gesichter und stöhnen und brüllen. Ahnungslose Reisende werden von ihnen verschlungen. Die Verzehrten werden wiederum Teil des Waldes.

Hier das Bild:

What a difference a day makes… pic.twitter.com/IoUPVPjGHR — Todd Garner (@Todd_Garner) 20. Oktober 2019

Fun Fact: In Mortal Kombat 2 lauerte Jade und Smoke im Hintergrund. Sie streckten gelegentlich die Köpfe zwischen den Bäumen hervor.

Das denken wir:

Es wird nicht einfach, die Community mit dem Reboot zufriedenzustellen. Wir sind auf jeden Fall schon sehr gespannt auf den Film.

Quelle: comicbook.com