My Hero One’s Justice 2 für 2020 angekündigt (Trailer)

in

Bandai Namco Entertainment hat kürzlich das 3D-Fighting-Game My Hero One’s Justice 2 2020 mit einem ersten Trailer angekündigt.

Die erfolgreiche Manga-Reihe “My Hero Academia” erwacht mit My Hero One’s Justice 2 erneuert zum Leben, denn Bandai Namco hat kürzlich das Kampfspiel My Hero One’s Justice 2 angekündigt.

Offiziell heißt es dazu: “Basierend auf dem erfolgreichen Anime My Hero Academia, können sich SpielerInnen in My Hero One’s Justice 2 ein Dreierteam aus einer riesigen Auswahl von Helden und Bösewichten zusammenstellen und sich online und offline mit anderen SpielerInnen messen oder gegen computergesteuerte Gegner antreten.”

Hier der erste Trailer zum Spiel:

My Hero One’s Justice 2 erscheint 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Sollte es weitere Infos dazu geben, lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Wer auf Manga-Action steht, der ist hier genau richtig. Vor allem Fans des Vorgängers dürften sich über diese Ankündigung freuen.