Nach mehr als vier Jahren sieht Batman: Arkham Knight noch immer fantastisch aus – dank Reshade Raytracing

in

Der YouTuber “SliM420 GaMing” hat ein Video veröffentlicht, das Batman: Arkham Knight mit Pascal Gilchers “Raytracing Reshade”-Modifikation zeigt.

Batman: Arkham Knight ist vor über vier Jahren auf den Markt gekommen und ist ziemlich gut gealtert. Das Spiel basiert auf der Unreal Engine 3 und sieht einfach sehr gut aus.

Noch besser sieht das Spiel mit Arkham Knight mit Pascal Gilchers “Raytracing Reshade”-Mod aus. Die Farben sind wirklich gelungen und insgesamt wirkt die Grafik einfach ein gutes Stück besser.

Das Spiel sieht sogar so gut aus, dass es in Sachen Grafik mit aktuellen AAA-Titeln konkurrieren kann. Aber überzeugt euch am besten selbst:

Die Reshade-Einstellungen sind bisher leider nicht bekannt, aber sollte sich das ändern, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Es ist wirklich beeindruckend, wie gut das Spiel noch aussieht. Wer Arkham Knight bisher verpasst hat, der sollte es unbedingt nachholen.

Quelle: dsogaming.com