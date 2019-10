Need for Speed Heat: Der offizielle Launch-Trailer ist da

Electronic Arts und Ghost Games haben den offiziellen Launch-Trailer zum kommenden Rennspiel Need for Speed Heat veröffentlicht.

Der Release von Need for Speed Heat lässt nicht mehr lange auf sich warten und darum wurde mittlerweile auch der Launch-Trailer veröffentlicht, in dem die Fahrzeug-Designs von fünf Fans zu sehen sind, die am NFS Heat Studio Showcase-Wettbewerb teilgenommen haben.

Need for Speed ​​Heat schickt euch nach Palm City, einer offenen Spielwelt, in der ihr während des Tages an Events teilnehmen könnt, um Kohle für Tuning-Teile zu sammeln und in der ihr Nachts an illegalen Straßenrennen teilnehmt. Dabei sind euch die Cops auf den Fersen.

Offiziell heißt es zum Trailer: “Rase in Need for Speed Heat durch die Straßen von Palm City. Tritt tagsüber in offiziellen Speedhunters Showdown-Events an, um Geld für das Tuning deines perfekten Wagens zu verdienen, und stürze dich nachts an der Seite deiner Crew in illegale Straßenrennen, um REP zu sammeln und HEAT aufzubauen. Sieh dich aber vor – die Cops warten auf dich, und nicht alle von ihnen spielen fair.”

Hier der Trailer:

Need for Speed Heat erscheint am 8. November für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Hoffentlich wird Heat gut. Die ersten Szenen aus dem Spiel sehen aber ganz cool aus. Vor allem die Verfolgungsjagden mit der Polizei versprechen spannende Rennen. Wir freuen uns schon auf den Release.