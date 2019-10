Nintendo 64: Kürzlich wurde ein lange verschollener Prototyp-Controller entdeckt

Kürzlich ist ein lange verschollener Prototyp-Controller des Nintendo 64 aufgetaucht.

Vor der Nintendo Switch, der Wii U, der Wii und der GameCube brachte Nintendo das N64 auf den Markt – die erste Spielekonsole mit einer 64-Bit-Architektur. Im Sommer 1996 entwickelte Nintendo einen Prototypen des Systems unter dem Namen Ultra 64. Außerdem entwickelte Nintendo einen Prototyp-Controller, von denen einer fast auf den Markt gekommen wäre.

Der Prototyp des Controllers wurde vom Twitter-User Shane Battye entdeckt, der seinen Fund kürzlich in einem umfangreichen Thread geteilt hat:

A prototype Ultra 64 controller thread… It houses a thumbstick significantly different to the final retail version and first appeared in a black and white press release photo alongside the Ultra 64 (#Nintendo64) back in 1995. So let’s ‘crack’ it open and see what’s inside… pic.twitter.com/lj3PhSzOEQ — Shane Battye (@shanebattye) 21. September 2019

Wenn ihr schon mal einen N64-Controller in der Hand hattet, dann wisst ihr, dass das Teil nicht so wirklich gut in der Hand liegt. Vor allem der Thumb Stick fühlt sich nicht gut an. Der Stick des Prototyp-Controllers scheint komfortabler zu sein. Komisch also, dass Nintendo sich gegen das Design entschieden hat.

Hier ein Bild des Sticks:

Perhaps the most obvious difference over the retail design is the thumbstick. It’s broad, shallow cup-shaped and has a circular range of motion with directional indicator markers on the shroud… pic.twitter.com/zam2I1tANO — Shane Battye (@shanebattye) 21. September 2019

Es ist wirklich interessant zu sehen, wie sich der Prototyp vom finalen Controller unterscheidet. An welchen Prototypen Big N wohl gerade noch so arbeitet? Sollte es Neuigkeiten dazu geben, dann informieren wir euch natürlich sofort darüber.

