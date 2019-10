Nioh 2: Release im März 2020 – Open Beta startet am 1. November

in

Kürzlich wurde der Release-Termin und der Start der Open Beta für das Actionspiel Nioh 2 verkündet.

Falls ihr auf den Release von Nioh 2 wartet, habe ich heute zwei gute Nachrichten für euch: Zum einen wurde der Release-Termin verkündet. Demnach soll das Spiel ab 13. März 2020 für die PS4 erhältlich sein. Zum anderen wurde verraten, dass die Open Beta am 1. November startet.

Fumihiko Yasuda, der Produzent von Nioh 2, dazu:

“Zuerst möchte ich euch endlich das Erscheinungsdatum von Nioh 2 mitteilen: der 13. März 2020.

Ich weiß, dass viele von euch gewartet haben und wir möchten uns dafür bedanken, dass ihr alle so geduldig wart, während wir an der Veröffentlichung gearbeitet haben. Wir wollten das Erscheinungsdatum von Nioh 2 nicht überstürzt festlegen, da im Spiel ein “tatsächlicher Fortschritt” im Vergleich zum ersten Teil spürbar sein soll. Um das zu erreichen, wollten wir frische neue Elemente einbringen und gleichzeitig die Dinge beibehalten, die im ersten Spiel gut funktioniert haben. In der Alpha-Version gab es unserer Meinung nach noch nicht genug grundlegende Änderungen, aber jetzt sind wir unseren Zielen ein bedeutendes Stück näher gekommen.”

Wie kann ich an der Open Beta von Nioh 2 teilnehmen?

Die offene Beta von Nioh 2 startet am 1. November und läuft bis zum 10. November. Ihr könnt euch die Beta in diesem Zeitraum einfach im PlayStation Store herunterladen.

Die Beta startet an einem Ort namens Interimn, einem sicheren Bereich, in dem ihr eure Waffen auswählen, die grundlegenden Bewegungen testen und euch in ein richtiges Level begeben könnt.

“Dieser Ort wurde nach dem tibetisch-buddhistischen Konzept des Übergangszustands zwischen Leben und Tod entwickelt. Ich bin sehr stolz auf die Umgebung, die wir geschaffen haben. Die Gestaltung des Interim ist dem Fluss Sanzu nachempfunden, der von völliger Stille umgeben ist (der Sanzu ähnelt dem Fluss Styx aus der griechischen Mythologie)”, so Fumihiko Yasuda.

Danach startet ihr in ein Level namens Sunomata, das auf der Burg Sunomata basiert, welche Hideyoshi angeblich in nur einer Nacht errichtet hat. Die Entwickler kombinieren ihre Interpretation historischer Fakten mit einer ordentlichen Portion an Yokai-Abenteuern – ziemlich cool.

Hier der neue Trailer zum Spiel:

Das denken wir:

Die Entwickler haben sich für den zweiten Teil aviele Neuerungen überlegt. Wir sind auf jeden Fall schon gespannt auf die Beta. Danach können wir mehr darüber sagen, wie gut das Spiel wirklich ist.

Quelle: blog.de.playstation.com