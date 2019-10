One Punch Man: A Hero Nobody Knows – Die Closed Beta startet am Freitag

Kürzlich wurde angekündigt, dass die Closed Beta zum Kampfspiel One Punch Man: A Hero Nobody Knows am kommenden Freitag startet.

Habt ihr Lust, das Spiel One Punch Man: A Hero Nobody Knows noch vor dem Release anzuspielen? Dann habe ich eine gute Nachricht für euch: Die Closed Beta startet bereits am kommenden Freitag und ihr könnt euch jetzt dafür anmelden.

Alle Infos zur Anmeldung für die Beta findet ihr über diesen Link. Die Anzahl der Keys ist übrigens begrenzt.

Zu den folgenden Zeiten finden die Beta-Sessions statt:

Session 1 – Freitag, 1. November von 11.00 – 13.00 Uhr

Session 2 – Samstag, 2. November von 07.00 – 09.00 Uhr

Session 3 – Samstag, 2. November von 22.00 – 24.00 Uhr

Session 4 – Sonntag, 3. November von 22.00 – 24.00 Uhr

Im Spiel könnt ihr einen eigenen Avatar erstellen und selbst zur Legende werden. Durch regelmäßiges Training und Absolvieren von Missionen verbessert sich der eigene Rang in der Heldenvereinigung.

Während der Kämpfe müsst ihr euch auf zufällige Events, wie Meteoritenschlägen oder Angriffen von Superschurken, gefasst machen, da diese das Kampfgeschehen beeinflussen. Für Abwechslung ist also auf jeden Fall gesorgt.

Das denken wir:

Endlich können wir A Hero Nobody Knows zocken. Wir sind schon gespannt, wie das Spiel so ist und ob es der Anime-Vorlage gerecht wird.