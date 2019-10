One Punch Man: A Hero Nobody Knows – Die Closed Beta startet im November

Bandai Namco Entertainment hat den Start der Closed Beta zu One Punch Man: A Hero Nobody Knows für den November angekündigt.

Falls ihr es nicht erwarten könnt, das Kampfspiel One Punch Man: A Hero Nobody Knows anzuspielen, habe ich eine gute Nachricht für euch: Und zwar startet die Beta zum Spiel bereits am 1. November.

Offiziell heißt es dazu: “Vom 1. bis 4. November 2019 haben SpielerInnen auf PlayStation 4 und Xbox One erstmals die Möglichkeit, das Spiel zu testen, der Lobby beizutreten und gegen andere SpielerInnen, sowie computergesteuerte Charaktere anzutreten. Die Codes sind exklusiv für EP!C-Mitglieder und können ab dem 30. Oktober freigeschaltet werden. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Zugangs-Codes.”

SpielerInnen können sich über den folgenden Link anmelden: bandainamcoent.eu

Zu den folgenden Zeiten finden die Beta-Sessions statt:

1. Session: Freitag, 1. November von 11.00 – 13.00 Uhr

2. Session: Samstag, 2. November von 07.00 – 09.00 Uhr

3. Session: Samstag, 2. November von 22.00 – 00.00 Uhr

4. Session: Sonntag, 3. November von 22.00 – 00.00 Uhr

Den aktuelle Trailer mit der Titelmelodie des Spiels “Freaking out!” von JAM Project könnt ihr euch hier ansehen:

Das denken wir:

Die ersten Spielszenen aus A Hero Nobody Knows sehen ziemlich cool aus. Hier erwartet uns ein Kampfspiel, das nicht nur Fans der Anime-Vorlage gefallen dürfte.