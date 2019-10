One Punch Man: A Hero Nobody Knows – Im neuen Trailer lässt die Tank Topper Army die Fäuse fliegen

Kürzlich wurde ein neuer Trailer zum Kampfspiel One Punch Man: A Hero Nobody Knows veröffentlicht, der die Tank Topper Army und Metal Bat in vorstellt.

Bis zum Release von One Punch Man: A Hero Nobody Knows müssen wir uns zwar noch ein Weilchen gedulden, aber wenigstens versorgt uns Bandai Namco immer wieder mit neuen Szenen aus dem Spiel. Im neuesten Trailer bekommt ihr die Tank Topper Army und Metal Bat zu sehen.

Die Tank Topper Army tritt unter der Führung des Helden der S-Klasse, Tank Topper-Meister, auf den Plan und Metal Bat ist ebenfalls zu sehen. Fans des Animes werden die Charaktere bereits kennen. Alle anderen lernen sie jetzt im Trailer kennen.

Hier der Trailer:

Neben den neuen Charakteren wurden bereits Saitama, Genos, Fubuki, Speed’o’Sound Sonic, Mumen Rider, Vaccine Man, Mosquito Girl, Carnage Kabuto und der Deep Sea King als Kämpfer vorgestellt.

Weitere Infos zu One Punch Man findet ihr hier.

Das denken wir:

Die ersten Szenen aus A Hero Nobody Knows sehen ziemlich abgefahren aus. Wir sind schon gespannt, was das finale Spiel zu bieten hat.