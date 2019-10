Panzer Dragoon: Das Remake erscheint im Winter auch für den PC

Das Studio Forever Entertainment hat angekündigt, dass im Winter das Remake des Klassikers Panzer Dragoon auch für den PC erscheint.

Zuvor wurde das Remake von Panzer Dragoon schon für die Nintendo Switch angekündigt. Jetzt wurde verraten, dass das Spiel auch für den PC erscheinen wird – und zwar via Steam.

Mit dem Remake erwartet uns eine neue, überarbeitete Version von Panzer Dragoon – originalgetreu, aber mit verbesserter Grafik und Steuerung, die modernen Spielstandards entspricht.

Offiziell heißt es zum Spiel: “Auf einem einsamen Planeten begegnest du zwei Drachen, die aus der Antike erwacht sind. Mit einer tödlichen Waffe aus der Vergangenheit und der Führung deines gepanzerten blauen Drachen bewaffnet, musst du dein Schicksal erfüllen und den Prototyp-Drachen daran hindern, den Turm zu erreichen oder beim Versuch sterben.”

Watch out for Panzer Dragoon landing right into the… Steam Store! Visit Steam and add Panzer Dragoon: Remake to your Wishlist!

Panzer Dragoon: Remake on Steam – https://t.co/rLXvZ0kT9A

—#PanzerDragoonRemake #Steam pic.twitter.com/TtGO7ESHfG

— Panzer Dragoon: Remake (@PanzerDragoonRE) 25. Oktober 2019