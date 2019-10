Project L: Riot kündigt League of Legends Kampfspiel an

in

Riot Games hat kürzlich das Kampfspiel Project L offiziell angekündigt.

Im Rahmen des 10-jährigen Jubiläums von League of Legends hat das Studio Riot Games kürzlich ein neues Kampfspiel angekündigt, das unter dem Projektnamen “Project L2 entwickelt wird.

Bisher ist nur bekannt, dass das Spiel im Universum von League of Legends spielt und ihr die Rolle von LoL-Champions übernehmen könnt. Im nachfolgenden Video bekommen wir ein paar wenige Szenen aus dem Spiel zu sehen.

Da sich das Spiel aber noch in einer sehr frühen Phase befindet, wurde erklärt, dass wir in nächster Zeit wohl kaum Infos zu diesem Spiel bekommen werden, was sehr schade ist.

Übrigens: 2016 hat Riot das Studio Radiant Entertainment übernommen, das an dem neuen Titel arbeitet.

Hier das Video:

Wenn es weitere Infos zu Project L gibt, erfahrt ihr das natürlich umgehend bei uns.

Das denken wir:

Ein Kampfspiel von Riot? Da sind wir aber gespannt. Hoffen wir nur, dass wir nicht zu lange auf die ersten richtige Spielszenen warten müssen.