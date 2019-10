Ring Fit Adventure: In diesem Spiel für die Switch müsst ihr die Welt mit Kniebeugen und Beinpressen retten

in

Nintendo hat angekündigt, dass das Fitness-Spiel Ring Fit Adventure ab morgen für die Switch erhältlich ist.

Wer mal wieder etwas Bewegung braucht, aber nicht so gerne im Studio trainiert, sondern lieber vor dem Fernseher, der sollte sich mal das Spiel Ring Fit Adventure für die Nintendo Switch ansehen.

In diesem Spiel müsst ihr die Welt mit Armstütz, Kniebeugen und Beinpressen retten. Mitgeliefert wird das sogenannte Ring-Con und ein Beingurt. In beide Teile wird ein Joy Con gesteckt. Danach müsst ihr den Gurt anlegen und den Ring-Controller in die Hand nehemen und schon kann es losgehen.

Im Spiel wirst du in eine Fantasywelt geschickt, um mit echten Übungen einem Bodybuilder-Drachen das Handwerk zu legen. Du musst unter anderem auf der Stelle laufen, um durch die Gegend zu sprinten und Gegner mit Überkopfpressen angreifen. Deine Energie kannst du mit Yoga-Posen auffüllen.

Das Abenteuer umfasst mehr als 100 Level in über 20 Welten, in denen du Erfahrungspunkte und Zutaten für Smoothies sammelst. Deine Charakterwerte kannst du mit neuer Sportkleidung verbessern.

Und so sieht das Ganze in Aktion aus:

Das denken wir:

Ein bisschen mehr Sport kann nie schaden und in Verbindung mit Videospielen macht Trainieren gleich noch mehr Spaß. Abgesehen davon haben sich die Entwickler von Ring Fit Adventure ein paar ziemlich coole Ideen einfallen lassen.