Sekiro: Shadows Die Twice kann man jetzt auch aus der Ego-Perspektive spielen

in

Eine neue Modifikation für Sekiro: Shadows Die Twice ermöglicht es, das Spiel aus der Ego-Perspektive zu spielen.

Habt ihr euch schon mal gefragt, wie sich Sekiro: Shadows Die Twice wohl aus der Ego-Perspektive spielen würde? Vermutlich nicht. Aber die Antwort auf diese Frage bekommt ihr jetzt trotzdem.

Und zwar in Form einer neuen Mod von “Zullie the Witch”. Diese Mod, die ihr im nachfolgenden Video in Aktion seht, erlaubt es euch, Sekiro aus der Ego-Perspektive zu spielen und das ist ziemlich cool.

Die Ego-Perspektive macht das Spiel zwar noch etwas schwieriger, da man die Umgebung nicht mehr so gut im Blick hat, aber wer das Spiel aus einer anderen Perspektive erleben möchte, der ist hier genau richt.

Hier ein Video, das die Mod in Aktion zeigt:

Den Download zur Mod findet ihr hier. Mehr Infos, News und Videos zu Sekiro findet ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Es ist wirklich erstaunlich, wie aktiv die Modding-Community von Sekiro: Shadows Die Twice ist. Wir sind schon gespannt, was als nächstes kommt.