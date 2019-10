Shenmue 3: Seht euch hier die neuesten Spielszenen an

in

Das Studio YsNet hat einen neuen Trailer zu Shenmue 3 veröffentlicht, der einige neue Szenen aus dem Spiel zeigt.

Bis zum Release von Shenmue 3 müssen wir uns noch ein paar Tage gedulden, aber kürzlich wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der neue Szenen aus dem Spiel zeigt.

Der Trailer ist zwar auf Japanisch, aber Fans werden sich mit Sicherheit trotzdem übber die neuen Eindrücke aus dem Spiel freuen. Abgesehen davon erzählt euch Yu Suzuki, der Schöpfer von Shenmue, etwas mehr über die Story und die Charatere, die euch in Shenmue 3 erwarten. (Untertitel sind verfügbar)

In Shenmue 3 übernehmt ihr einmal mehr die Kontrolle über Ryo Hazuki. Ryo ist ein junger Kampfkünstler, der entschlossen ist, das Geheimnis hinter dem Mord an seinem Vater zu lüften und sich an dem Mörder zu rächen.

Auf eurer Reise werdet ihr eine lebendige, farbenfrohe, offene Welt erkunden und interessante Charaktere treffen. Abgesehen davon erfahrt ihr im Laufe der Geschichte mehr über den mysteriösen Phönixspiegel.

Hier die neuen Szenen aus dem Spiel:

Shenmue 3 erscheint am 19. November für PC und PS4.

Das denken wir:

Hoffentlich wird es gut. Fest steht auf jeden Fall schon mal, dass sich die Entwickler viel Mühe geben, den Geist des Klassikers zu bewahren.