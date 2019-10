“Sonic the Hedgehog”: Erstes Redesign von Sonic aufgetaucht

Seit der Film “Sonic the Hedgehog” mit einem Trailer vorgestellt wurde, diskutierte das Netz über das Design des blaueen Igels. Die Kritik wurde schließlich so groß, dass der Film verschoben und Sonic neu gestaltet wurde. Jetzt ist ein erstes Bild des Redesigns aufgetaucht.

Im Mai berichteten wir darüber, dass der Film “Sonic the Hedgehog” verschoben wurde, da sich die Filmemacher die Kritik der Fans zu Herzen genommen und versprochen haben, das Design von Sonic anzupassen.

In der Zwischenzeit haben Fans das Heft selbst in die Hand genommen und beispielsweise den Cartoon-Sonic in den Trailer gepackt und das Aussehen von Sonic mit kleinen Anpassungen verbessert.

Jetzt sind ein paar Monate vergangen und mittlerweile ist ein erstes Bild des neuen Sonics im Netz aufgetaucht. Es zeigt einen Promo-Ständer, in dem wir den neuen Sonic zu sehen bekommen. Und wenn ihr mich fragt, sieht er nun viel besser aus.

Das neue Design orientiert sich viel mehr an der Videospielvorlage. Beispielsweise wurden die Augen, Schuhe und die Proportionen angepasst. Jetzt sieht Sonic wieder aus, wie wir ihn kennen.

Hier das Bild:

Breaking: A #SonicMovie standee featuring a newly redesigned Sonic was spotted at a undetermined location. This story is developing. #SonicNews pic.twitter.com/ymcgSYjg4a — Tails’ Channel – Celebrating 11 Years! (@TailsChannel) October 27, 2019

Was denkt ihr? Sieht viel besser aus, oder?

Worum geht es in “Sonic the Hedgehog”?

“Sonic the Hedgehog” ist eine Live-Action-Abenteuerkomödie, die auf dem erfolgreichen Videospiel-Franchise von Sega basiert und sich um den blauen Highspeed-Igel dreht, der mit Tom Wachowski (James Marsden) einen neuen besten Freund findet.

Sonic und Tom schließen sich zusammen, um den bösen Dr. Robotnik (Jim Carrey) daran zu hindern, Sonic einzufangen. Der Fiesling möche nämlich Sonics Kräfte missbrauchen, um die Weltherrschaft zu erlangen.

Der Film läuft im Februar 2020 in den Kinos an.

Weitere News, Infos und Videos zu “Sonic the Hedgehog” findet ihr hier.

Das ddenken wir:

Wenn Sonic so im Film aussieht, dann können wir wahrscheinlich alle zufrieden sein.