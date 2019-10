Suda51 und Swery65 arbeiten gerade an einem Horrorspiel namens “Hotel Barcelona”

Während eines Livestream haben die Entwickler Suda51 und Swery65 verraten, dass sie an einem Horrorprojekt namens “Hotel Barcelona” arbeiten.

Was kommt dabei heraus, wenn zwei der kreativsten Entwickler überhaupt an einem gemeinsamen Spiel arbeiten? Ein Projekt namens “Hotel Barcelona”.

Für dieses Projekt ist Budget von 1 Million Dollar vorgesehen. Als Publisher soll Devolver Digital fungieren. Inspiration holen sich die zwei Entwickler unter anderem von “Twin Peaks”, der Kultserie von David Lynch.

Laut der Entwickler soll es “leicht und einfach zu spielen” sein, wodurch es auch für mobile Geräte geeignet sein könnte.

Update: Suda51 and Swery are working together on an indie horror title, Hotel Barcelona

– Budget is $1m

– Published by Devolver Digital

– Inspired by Siren (Swery also mentioned David Lynch/Twin Peaks S3)

– Game is supposed to be “easy to pick up”, possibly coming to mobile pic.twitter.com/MwfESarf1i

— Nibel (@Nibellion) 23. Oktober 2019