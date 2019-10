The House of the Dead: Remake des Klassikers offiziell bestätigt

Kürzlich wurden offiziell Remakes der Lightgun-Shooter-Klassiker The House of the Dead und The House of the Dead 2 bestätigt.

Heute habe ich eine gute Nachricht für alle Fans des Lightgun-Klassikers The House of the Dead: Und zwar kündigte Forever Entertainment Remakes der ersten beiden Teile von The House of the Dead an.

Offiziell heißt es dazu: “Hallo Leute! Wir bestätigen die Unterzeichnung der Vereinbarung über die Neuauflagen der Spiele “The House of the Dead” und “The House of the Dead 2″. Es wurden keine Plattformen oder Veröffentlichungstermine bestätigt, und mehr können wir vorerst leider nicht sagen. Bitte drückt uns die Daumen.”

Hi Guys! We confirm the signing of the agreement regarding remakes of the games “The House of the Dead” and “The House of the Dead 2”. No platforms or release dates have been confirmed, and unfortunately we can’t say anything more for now. Please keep fingers crossed for us and.. — Forever Entertainment (@ForeverEntert) 3. Oktober 2019

Mit anderen Worten: Bis auf die Ankündigung gibt es keine anderen Infos zu den Remakes, aber Fans werden sich über diese Meldung mit Sicherheit freuen.

Bisher ist nur bekannt, dass die Spiele von MegaPixel Studio entwickelt werden und der erste Teil irgendwann 2020 erscheinen soll.

Wenn es weitere Neuigkeiten dazu gibt, lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Coole Sache. Wir sind schon gespannt, was sich die Entwickler für die Remakes alles einfallen lassen.