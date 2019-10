The Last of Us Part 2 ist 50 Prozent größer als der erste Teil

Kürzlich wurde bekannt, dass The Last of Us Part 250 Prozent größer als der erste Teil ist.

Falls ihr euch fragt, wie groß The Last of Us Part 2 im Vergleich zu seinem Vorgänger ist: Teil 2 wird um 50 Prozent größer sein. Das hat Halley Gross, Co-Autor des Spiels, in einem Interview mit Gamer Braves verraten.

Und das betrifft nicht nur die Länge des Spiels, sondern so ziemlich jeden Aspekt: Es wird mehr Zwischensequenzen geben, mehr Charaktere und auch eine größere Spielwelt.

“Das Spiel – ich denke, wir sagen, es ist ungefähr 50 Prozent größer”, so Halley Gross. “Es ist gewaltig. Nicht nur was die Länge betrifft, auch alle unsere Levels sind größer, wir haben mehr Zwischensequenzen, wir haben mehr Charaktere, wir haben mehr Animationen, wir haben ein größeres Nahkampfsystem. In jeder Hinsicht ist dieses Spiel größer und besser.”

Da der erste Teile eine Spielzeit von 15-20 Stunden hatte, können wir bei Teil 2 wohl mit 25-30 Stunden rechnen. Und natürlich bedeutet es nicht, dass das Spiel automatisch besser wird, weil der Umfang größer ist, aber Naughty Dog scheint ziemlich überzeugt davon zu sein, dass das Spiel sehr gut wird.

Und wenn man sich die neustenen Szenen aus dem Spiel so ansieht, dann hat das Studio allen Grund dazu, optimistisch zu sein.

Das Spiel erscheint am 21. Februar 2020 für die PS4.

Das denken wir:

The Last of Us Part 2 wird der Hammer – da sind wir uns jetzt schon ziemlich sicher.