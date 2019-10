(Update) The Last of Us Part 2 wird angeblich verschoben

Wie es scheint, wird The Last of Us Part 2 wohl nicht wie geplant im Februar erscheinen. Laut Kotaku wird der Release verschoben.

Kürzlich berichteten wir darüber, dass The Last of Us Part 2 angeblich verschoben werden soll, jetzt ist es offiziell: The Last of Us Part 2 erscheint am 29. Mai 2020.

Offiziell heißt es dazu: “Lasst mich zur Sache kommen und die Neuigkeiten aus dem Weg räumen. The Last of Us Part II hat ein neues Erscheinungsdatum am 29. Mai 2020.”

“In den letzten Wochen, als wir Teile des Spiels abgeschlossen haben, haben wir jedoch festgestellt, dass wir einfach nicht genug Zeit hatten, um das gesamte Spiel auf ein Niveau zu bringen, das wir als Naughty Dog-Qualität bezeichnen würden. Zu diesem Zeitpunkt standen wir vor zwei Optionen: Kompromisse in Teilen des Spiels eingehen oder mehr Zeit gewinnen. Wir haben uns für Letzteres entschieden, und mit diesem neuen Veröffentlichungsdatum können wir alles zu unserer Zufriedenheit beenden und gleichzeitig den Stress für das Team verringern.”

Originalmeldung:

Erst vor einigen Wochen wurde der Release-Termin von The Last of Us Part 2 angekündigt. Im Trailer wurde der 21. Februar 2020 als Release-Termin genannt. Angeblich wird das Spiel aber nicht an diesem Tag erscheinen.

Laut Kotaku berichteten zwei Personen, die engen Kontakt zum verantwortlichen Entwicklerstudio Naughty Dog haben, dass das Spiel nicht im Februar erscheinen wird, sondern irgendwann im Frühling 2020.

Die Nachricht ist noch nicht offiziell und Sony hat bisher nicht reagiert, aber eine Ankündigung soll noch in dieser Woche folgen.

The Last of Us Part 2 ist die Fortsetzung des von Kritikern und Spielern gefeierten PS3-Titels The Last of Us aus dem Jahr 2013. Das Third-Person-Action-Adventure setzt die Geschichte von Ellie fort.

Ellie hat eine biologische Katastrophe überlebt und ist im ersten Spiel an der Seite des Schmugglers Joel durch die USA gereist. Die Fortsetzung wurde im Dezember 2016 angekündigt. Am 24. September dieses Jahres gab Sony bekannt, dass das Spiel am 21. Februar 2020 herauskommen wird.

