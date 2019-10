The Last of Us Remastered: Sony erinnert mit neuem Trailer daran, wie alles begann

Sony hat einen neuen Trailer zu The Last of Us Remastered veröffentlicht, um euch auf den Release von The Last of Us Part 2 vorzubereiten.

Unter den PlayStation Plus-Games für Oktober 2019 befindet sich unter anderem auch The Last of Us Remastered und darum – und um auf den Release von The Last of Us Part 2 hinzuweisen – hat Sony einen neuen Trailer mit dem Titel “From The Beginning” veröffentlicht.

In The Last of Us wird die Menschheit durch einen parasitären Pilz fast ausgelöscht. Der Schmuggler Joel und das Mädchen Ellie reisen quer durch Amerika, um ein Gegenmittel zu finden, das die Menschheit vielleicht doch noch retten kann.

Vor allem die grandiose Inszenierung und die beklemmende Stimmung machen diesen Titel zu einem Erlebnis, das sich kein Fan von Actionspielen entgehen lassen sollte.

Hier der neue Trailer:

The Last of Us Part 2 erscheint am 21. Februar 2020. Mehr Infos zum Spiel findet ihr über diesen Link.

Das denken wir:

The Last of Us ist ein absolut großartiges Spiel. Wer es bisher verpasst hat, der sollte es spätestens jetzt nachholen.