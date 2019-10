The Legend of Zelda: Link’s Awakening läuft jetzt auch auf dem PC mit 60FPS

in

Dank eines Emulator-Updates läuft jetzt das Switch-Adventure The Legend of Zelda: Link’s Awakening auch auf dem PC mit 60FPS.

Mittlerweile laufen einige aktuelle Switch-Spiele flüßig mit dem Open-Source-Emulator yuzu. Das neueste Spiel, das man jetzt mit konstanten 60FPS zocken kann, ist The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Das ist Dank eines Updates der GPU Emulation möglich.

Durch dieses Update laufen auch noch weitere Spiele wesentlich flüssiger – beispielsweise Super Mario Odyssey. Das Update macht es möglich, dass yuzu einen sekundären Kern verwenden kann, um emulierte GPU-Anweisungen auszulagern – so kann der Kern mehr CPU-gebundene Aufgaben erledigen.

Und wie The Legend of Zelda: Link’s Awakening auf dem PC in Aktion aussieht, zeigt dieses Video hier:

Weitere Infos zu The Legend of Zelda: Link’s Awakening findet ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Das ist ziemlich abgefahren, aber wir zocken das Spiel trotzdem lieber auf der Switch.