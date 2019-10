The Legend of Zelda: Link’s Awakening stellt Verkaufsrekord auf

The Legend of Zelda: Link’s Awakening ist erst seit wenigen Tagen erhältlich und stellt schon einen ersten Rekord auf.

Nintendo verkündete kürzlich mit einer offiziellen Pressemitteilung, dass das Switch-Remake des Adventures The Legend of Zelda: Link’s Awakening bereits einen ersten Verkaufsrekord aufgestellt hat.

Dazu heißt es: “Niemand ist schneller als Link: Kein anderes Spiel für Nintendo Switch hat sich in diesem Jahr in Europa so schnell verkauft wie The Legend of Zelda: Link‘s Awakening. In den ersten 72 Stunden nach Veröffentlichung gingen europaweit mehr als 430.000 Exemplare über den Ladentisch – das sind über 100 Spiele pro Minute.”

Und um diese Meldung zu feiern, wurde auch gleich ein neuer Trailer zum Spiel veröffentlicht, den ihr euch hier ansehen könnt:

Im Spiel verschlägt es Link auf die geheimnisvollen Insel Cocolint. Um wieder davonsegeln zu können, muss er die dort verborgenen magischen Instrumente finden, um den Windfisch zu wecken.

Dafür müsst ihr das Eiland erkunden, Dungeons durchqueren, Monster besiegen und Schätze finden – ganz wie im Original.

Das denken wir:

Dieses Remake ist wirklich toll. Wer es noch nicht gespielt hat, der sollte das unbedingt nachholen.