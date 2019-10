The Outer Worlds: Dieser süße Kerl ist für die Geräusche der Raptidons verantwortlich

Die Entwickler des Titels The Outer Worlds haben verraten, wer für die Geräusche der Raptidons verantwortlich ist.

Habt ihr euch schon mal gefragt, wer für die Geräusche der Raptidons im Rollenspiel The Outer Worlds verantwortlich ist? Vermutlich nicht, aber die Antwort bekommt ihr trotzdem – und zwar in Form eines kurzen Clips.

Raptidons sind im Grunde extrem große, schuppige Hunde. Stellt euch einfach eine Eidechse vor, die ungefähr so groß ist, wie ein auusgewachsener Tiger. Die Stimme hinter diesen Kreaturen ist da wesentlich süßer.

Wir präsentieren: Louie, die “Stimme” hinter den Raptidons.

Oh no! Someone let a raptidon loose in the office! Please help! 😱

Fun fact: This little cutie named Louie is the voice actor for the raptidons in the game! #TheOuterWorlds pic.twitter.com/hYd47CJImU

— The Outer Worlds (@OuterWorlds) October 26, 2019