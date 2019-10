Unreal Engine 4: Dieses Tech-Video zeigt einen Next-Gen-Sturm, der euch umhauen wird

in

Der YouTuber “koooolalala” hat ein Video veröffentlicht, das einen unfassbar realistischen Sturm zeigt, der auf Basis der Unreal Engine 4 entstanden ist.

Das Video, das ihr gleich sehen werdet, lief in Echtzeit auf einem PC und zeigt, was die nächste PC-Generation so auf dem Kasten hat. Gezeigt wird ein Sturm, der auf Basis der Unreal Engine 4.23 und Speedtree umgesetzt wurde und das Ergebnis ist absolut beeindruckend.

In dieser Szene ist mega viel los: Es regnet und stürmt und Gegenstände werden realistisch durch die Gegend geschleudert – ohne Ruckler. Wir wissen zwar nicht, wie die Hardware-Spezifikationen des PCs aussehen, auf dem die Demo lief, aber man kann davon ausgehen, dass es sich um ein High-End-Gerät handelte.

Auf jeden Fall kann ich es kaum erwarten, bis ich ein Spiel spiele, in dem ich in so einen Sturm gerate.

Das denken wir:

Das sieht wirklich fantastisch aus. Wir sind schon gespannt,wie lange es dauern wird, bis wir so einen Sturm mal in einem Spiel erleben werden.