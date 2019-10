Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 wurde verschoben

Hardsuit Labs hat verkündet, dass das Rollenspiel Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 verschoben wurde.

Falls ihr auf den Release des Spiels Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 wartet, dann habe ich leider eine schlechte Nachricht für euch: Der Release wurde verschoben.

Eigentlich sollte Bloodlines 2 im März 2020 erscheinen. Dieser Termin wurde gestrichen. Das Spiel wird zwar noch 2020 veröffentlicht, ein neuer Termin wurde jedoch noch nicht genannt.

Hardsuit Labs erklärte, dass Qualität wichtiger sei als das Startfenster Q1. Aus diesem Grund entschied sich das Team, das Spiel zu verschieben, anstatt das Produkt zu früh herauszubringen.

Offiziell heißt es zur Verschiebung:

“Es gibt einige Dinge, die wir unter allen Umständen erreichen wollten, als wir uns auf den Weg in die Fußstapfen von Bloodlines machten: Eine tiefe, verzweigte Handlung; faszinierende und erstaunlich agierende Charaktere; das reiche Universum der Welt der Dunkelheit. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir auf dem richtigen Weg sind, um euch all dies zu ermöglichen.

Auf der anderen Seite liegt es in der Verantwortung, einige der Probleme zu vermeiden, die das erste Spiel plagten, das bekanntermaßen zu früh veröffentlicht wurde. In den letzten Monaten wurde klar, dass die Beibehaltung unseres ursprünglichen Datums die Gefahr birgt, diesen Fehler zu wiederholen. Das machen wir nicht. Am Ende möchte jeder, der an diesem Spiel arbeitet, euch das besten Bloodlines 2 anbieten, das wir können.

Dies war weder eine einfache noch unsere erste Wahl. Im Laufe des Jahres 2019 haben wir unsere Prozesse verbessert und unsere Teams vergrößert. Es wurde jedoch schnell klar, dass wir allein dadurch nicht die Qualität liefern können, die wir zum versprochenen Zeitpunkt wollen.”

Das denken wir:

Schade. Hoffen wir mal, dass sich der Release nicht zu lange nach hinten verschiebt.