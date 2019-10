Vampire: The Masquerade – Coteries of New York erscheint im Dezember

Das Studio Draw Distance hat angekündigt, dass das Adventure Vampire: The Masquerade – Coteries of New York am 4. Dezember erscheinen wird.

Im Juni dieses Jahres wurde das Adventure Vampire: The Masquerade – Coteries of New York angekündigt, jetzt wurde verkündet, dass das Spiel am 4. Dezember für den PC erscheint.

Im selben Zug wurde auch verraten, dass die Switch-Version auf 2020 verschoben wurde. Abgesehen davon gibt es gerade Gespräche über ein PS4- und Xbox-Version. Hier der Tweet dazu:

📣 Vampire: the Masquerade – Coteries of New York will launch December 4th 2019 on PC!

The Nintendo Switch version of the game will be released in Q1 2020. 💥and💥 we are talking with @PdxInteractive about PS4 and Xbox One versions😍. #PDXCON2019 #labynight #vamily #vtmcony pic.twitter.com/Bbje1uPGVT — Draw Distance (@DrawDistanceDev) 19. Oktober 2019

Offiziell heißt es zum Spiel: “Vampire: The Masquerade – Coteries of New York präsentiert den Konflikt zwischen zwei vampirischen Fraktionen, der traditionell orientierten Camarilla und den wilden, unabhängigen Anarchs unter den legendären Wahrzeichen und nächtlichen Lichtern des Big Apple. Es ist eine einzigartige, atmosphärische Erzählerfahrung für Einzelspieler, die in einem reichhaltigen, vollständig lizenzierten, weltweit anerkannten Universum von Vampire: The Masquerade – 5th Edition stattfindet.”

Sollte es weitere Infos zum Spiel geben, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Vampire-Fans haben Grund zur Freude. Hier könnte uns ein sehr spannendes Adventure erwarten. Wir freuen uns schon auf den Release.