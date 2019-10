Vampire: The Masquerade – Swansong erscheint 2021

in

Big Bad Wolf Studios, die Entwickler des Rollenspiels The Council, haben sich mit White Wolf und Paradox zusammengetan, um das Rollenspiel Vampire: The Masquerade – Swansong zu entwickeln.

Kürzlich wurde verkündet, dass Vampire: The Masquerade – Swansong 2021 erscheinen wird. Es spielt im Tabletop-Universum von The World of Darkness.

Man wird die Kontrolle über drei Vampire übernehmen, die verschiedenen Clans in der Camarilla angehören – eine Clan-übergreifende Geheimorganisation, zu der die meisten Vampire gehören.

In der Rolle dieser verschiedenen Charakteren müsst ihr die Hintergründe von Morden und Verschwörungen in der Vampirszenen herausfinden.

Im letzten Jahr veröffentlichten die Big Bad Wolf Studios The Council, ein episodisches Rollenspiel. Laut einer Pressemitteilung wird dieser neue Vampir-Titel The Council sehr ähnlich sein.

Sobald es weitere Infos zu diesem Spiel gibt, lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Wir sind schon sehr gespannt, was uns hier erwartet. Schade, dass noch keine Szenen aus dem Spiel veröffentlicht wurde. Das wird auch leider noch etwas dauern.