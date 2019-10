“Vikings”: Darauf habt ihr gewartet – der epische Trailer zur 6. Staffel ist da

Das Warten für Fans von “Vikings” hat fast ein Ende, denn der Trailer zur 6. Staffel von “Vkings” ist hier und der Starttermin wurde auch genannt.

Der Trailer, den ihr unter diesen Zeilen findet, ist ziemlich umfangreich ausgefallen. Ihr bekommt 2 Minuten und 30 Sekunden aus der letzten Season zu sehen und die hat es – wie es den Anschein macht – ziemlich in sich.

Viel ist über das Finale nicht bekannt, aber wir wissen mittlerweile, dass Staffel 6 direkt an die große Schlacht zwischen Björn (Alexander Ludwig) und Ivar (Alex Høgh Andersen) aus dem Finale der 5. Staffel anknüpfen wird und dass Björn Schwierigkeiten damit hat, das Erbe seines Vaters anzutreten.

Fest steht: Es wird episch. Davon könnt ihr euch aber selbst überzeugen.

Hier der neue Trailer:

Die letzte Staffel geht in den USA am 4. Dezember beim History Channel an den Start. In Deutschland bekommen wir die neuen Folgen wahrscheinlich wieder am Tag darauf bei Amazon Prime Video zu sehen.

Das Spin-off zu “Vikings” kommt

Fans müssen aber nicht traurig sein, da die Serie mit Stafffel 6 endet, denn bereits Anfang des Jahres wurde ein Spin-off angekündigt, das “Vikings” weiterführen soll. Genau Details dazu gibt es noch nicht, aber zumindest ist es sehr wahrscheinlich, dass der “Vikings“-Showrunner Michael Hirst auch für den Ableger verantwortlich sein wird.

Sollte es weitere Infos zu “Vikings” geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Der Trailer ist richtig cool. Hier erwartet uns vermutlich ein ziemlich episches Ende, das Fans hoffentlicht glücklich macht.