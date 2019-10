Werewolf: The Apocalypse – Earthblood erscheint 2020 (Trailer)

in

Bigben hat angekündigt, dass das Spiel Werewolf: The Apocalypse – Earthblood 2020 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen wird.

Mit der Ankündigung des Action-RPGs he Apocalypse – Earthblood wurde auch ein erste Trailer veröffentlicht, den ihr unter diesen Zeilen findet. Leider gibt es keine Spielszenen zu sehen.

Entwickelt wird der Titel von Cyanide. Es spielt in der Welt der fiktiven Spielwelt Welt der Dunkelheit (World of Darkness) und basiert auf dem Tabletop-Rollenspiel Werewolf: The Apocalypse von White Wolf Publishing.

Man wird die Rolle von Cahal übernehmen. Cahal ist ein verbannter Werwolf, der gezwungen wird, seinem gefährdeten Clan zu Hilfe zu kommen. Mehr Infos gibt es leider nicht. Sobald sich das ändert, erfahrt ihr es aber wie immer bei uns.

Das denken wir:

Noch lässt sich leider nicht viel über das Spiel sagen, aber es wird auf jeden Fall ziemlich düster. Wir freuen uns schon auf die ersten Spielszenen.