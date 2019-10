Xbox verlost eine “Psycho-delische” Borderlands 3-Konsole

Xbox verlost aktuell eine Xbox One X-Konsole im Borderlands 3-Design auf Twitter.

Xbox hat ein neues Gewinnspiel gestartet, das euch die Chance auf eine ziemlich coole Xbox One X im Borderlands 3-Design gibt.

Die Konsole sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Sie zeigt den Borderlands-Psycho in “Psycho-delischen” Farben und das kommt ziemlich cool.

Mitmachen könnt ihr ganz einfach: Retweetet dazu nachfolgenden Tweet mit dem Hashtag #BL3Sweepstakes. Schon nehmt ihr an der Verlosung teil, Einfach, oder? Das Gewinnspiel läuft noch bis zum 19. Oktober.

Hier der Tweet mit einem Bild der Borderlands-Konsole:

Totally Psycho-delic. RT and tag #BL3Sweepstakes for your chance to win this custom @Borderlands 3 Xbox One X.

NoPurchNec. Ends October 19. Rules: https://t.co/WvK9lt7VoH pic.twitter.com/A6uIuIQHPp

— Xbox (@Xbox) 5. Oktober 2019