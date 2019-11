“Bad Boys for Life”: Im neuesten Trailer lassen es Will Smith und Martin Lawrence wieder so richtig krachen

Im Januar kehren Will Smith und Martin Lawrence in “Bad Boys for Life” 16 Jahre nach “Bad Boys 2” zusammen ins Kino zurück. Im neuesten Teil der “Bad Boys”-Reihe müssen die zwei Detectives einen albanischer Söldner stoppen.

Kürzlich wurde ein neuer Trailer zum kommenden Kinofilm “Bad Boys for Life” veröffentlicht, in dem es Mike Lowry und Lawrence Burnett mal wieder so richtig krachen lassen. Etwas müssen wir uns aber leider noch gedulden, bis wir die zwei Bad Boys wieder zusammen auf der Leinwand sehen. Der Film läuft nämlich erst am 17. Januar 2020 in den Kinos an.

Worum geht es in”Bad Boys for Life”?

In “Bad Boys for Life” schlüpfen Will Smith und Martin Lawrence erneut die Rollen der knallharten Detectives Mike Lowry und Marcus Burnett. Marcus hat der Polizei den Rücken gekehrt und arbeitet mittlerweile als Privatdetektiv. Mike steckt mitten in einer Midlife-Crisis und muss mit seinem neuen Partner zurechtkommen, aber als ein albanischer Söldner Jagd auf Mike und Marcus macht, müssen die zwei erneut zusammenarbeiten und für Recht und Ordnung sorgen.

Hier der neue Trailer:

Das denken wir:

Hier erwartet uns Action-Kino vom Feinsten. Wer die Vorgänger mochte, der sollte sich “Bad Boys for Life” auf keinen Fall entgehen lassen.