Blacksad: Under the Skin – Hier sind 25 Minuten aus dem Comic-Adventure

Microids, Pendulo Studios und YS Interactive haben ein neues Video zum Comic-Adventure Blacksad: Under the Skin veröffentlicht, das 25 Minuten aus dem Spiel zeigt.

Vor einiger Zeit berichteten wir darüber, dass Blacksad: Under the Skin verschoben wurde. Eigentlich hätte es bereits im September dieses Jahres erscheinen sollen und mittlerweile wurde verkündet, dass der Titel am 14. November für PC, PS4 und Xbox One erscheint. Die Switch-Version folgt am 28. November 2019.

Im Spiel werdet ihr ins New York der 50er Jahre geschickt. Joe Dunn, der Besitzer eines Boxclubs, wird erhängt aufgefunden. Zur gleichen Zeit wird Robert Yale, sein Protegé und größte Hoffnung, als vermisst gemeldet. Daraufhin beschließt Joe Dunns Tochter Sonia weiter auf die Träume ihres Vaters hinzuarbeiten: Sie übernimmt den Boxclub und kontaktiert John Blacksad, der das mysteriöse Verschwinden untersuchen soll.

Und wie das Ganze in Aktion aussieht, zeigt nachfolgendes Video, das 25 Minuten aus dem Spiel beinhaltet. Wenn ihr mich fragt, sehen die meisten Spielszenen ganz gut aus, was ich aber komisch finde, ist, dass an manchen Stellen kein Audio abgespielt wird. Abgesehen davon könnte hier und da die Sprachausgabe besser sein. Die Kombination aus Detektivarbeit und Multiple-Choice gefällt mir aber ganz gut.

Am besten macht ihr euch selbst ein Bild. Hier die neuen Szenen aus dem Spiel:

Das denken wir:

Leider scheint das Spiel noch ein paar Fehler zu beinhalten. Aber warten wir mal ab, bis wir die finale Version in den Händen halten.