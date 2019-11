Countdown to Death Stranding: Am 7. November gibt es einen Stream mit Hideo Kojima

Sony Interactive Entertainment‏ hat zum Launch von Death Stranding einen Livestream mit Entwickler Hideo Kojima angekündigt.

Death Stranding erscheint bereits am 8. November und um einmal mehr auf den Start des Titels aufmerksam zu machen, wurde nun ein Stream mit Hideo Kojima angekündigt, der am 7. November um 16:00 Uhr startet.

Moderiert wird der Stream von Geoff Keighley und neben Hideo Kojima werden auch Schauspieler am Start sein, die am Spiel mitgewirkt haben.

Hier der offizielle Tweet dazu:

Prepare to reconnect society by tuning into the Countdown to Death Stranding livestream. Host @GeoffKeighley is joined by creator @Kojima_Hideo and actors from the game: https://t.co/4HgMm8F158 pic.twitter.com/t4ZC6L1cs8

— PlayStation (@PlayStation) 4. November 2019