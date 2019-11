Death Stranding: Hideo Kojima wollte Norman Reedus von Anfang an im Spiel haben (Video)

in

Kürzlich wurde ein neues Video zum kommenden Actionspiel Death Stranding veröffentlicht, das sich um den Hauptcharakter Sam Bridges dreht, der von Schauspieler Norman Reedus verkörpert wird.

Im neuesten Video zu Death Stranding verrät Entwickler Hideo Kojima einige interessante Infos zum Charakter Sam Bridges. Beispielsweise erklärt er, dass er sich von Anfang an Norman Reedus für die Rolle gewünscht hatte.

“Wenn es um das Casting geht, wusste ich bereits von Anfang an, dass ich Norman Reedus haben wollte. Wir hatten bereits zusammengearbeitet. Wir hatten beschlossen, dass er Sam Bridges werden würde”, so Hideo Kojima.

Kojima weiter: “Also haben wir über den Charakter mit seinem Bild im Kopf nachgedacht. Wir haben im Grunde genommen mit Norman zusammengearbeitet, um den Charakter zu gestalten, auch während der Dreharbeiten.”

Weiterhin erklärt Hideo Kojima im nachfolgenden Video, was den Charakter Sam Bridges ausmacht. In vielen Spielen ist es ja, so, dass der Held besondere Fähigkeiten hat und beispielsweise besonders hoch springen oder fliegen kann. Das kann Sam nicht. Sam ist im Grunde ein normaler Mann, der nur durch die Taten der Spieler zum Helden heranwachsen kann.

Das Ganze ist auf jeden Fall sehr interessant und wer sich für das Spiel interessiert, sollte sich das Video nicht entgehen lassen.

Death Stranding steht ab dem 8. November für die PlayStation 4 in den Händlerregalen. PC-Spieler müssen noch bis nächstes Jahr warten. Die PC-Version erscheint nämlich erst im Sommer 2020.

Alle weiteren Infos, News und Videos zu Death Stranding haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Norman Reedus war auf jeden Fall eine gute Wahl. Er passt sehr gut in diese Rolle, die mit Sicherheit nicht sehr einfach zu spielen war.