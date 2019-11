Death Stranding: Spieler lernt auf die harte Tour, warum man nicht zu viel tragen sollte

Nachfolgendes Video zeigt einen Spieler, der auf die harte Tour lernen muss, warum man in Death Stranding nicht zu viele Pakete mit sich herumschleppen sollte.

Ein großer Teil von Death Stranding, Hideo Kojimas neuestem Spiel, dreht sich darum, Pakete von A nach B zu bringen. Und hier gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1: Man packt sich weniger in den Rucksack und liefert häufiger. Möglichkeit 2: Man packt sich mehr in den Rucksack, wodurch man sich unter Umständen ein paar Wege einspart.

Möglichkeit 2 bringt aber auch einige Nachteile mit sich. Man ist vollbepackt beispielsweise nicht so beweglich und die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass man Pakete verliert. Und genau das ist dem Spieler im nachfolgenden Video passiert.

Er war mit jeder Menge Paketen auf einer von Spielern erstellten Straße unterwegs, ist dann gestolpert und hat alle Pakete verloren. Diese sind dann in einen Fluss gefallen und wurden weggespült. Das ist ziemlich witzig und sehr traurig.

Hier der Clip dazu:

Fuck me lol #PS4sharehttps://t.co/gkKt1j5t7o pic.twitter.com/YB6r7pnGR3

— it’s me, pete dodd, from the internet (@atPeteDodd) 9. November 2019