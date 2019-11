Deep Down: Der vergessene PS4-Exklusivtitel erscheint möglicherweise doch noch

Capcom hat kürzlich verraten, dass der vergessene PS4-Exklusivtitel Deep Down noch nicht gestorben ist.

Erinnert ihr euch noch an das Action-RPG Deep Down? Das Spiel wurde damals im Rahmen des PlayStation 4-Reveal-Events von Capcom als PS4-Exklusivtitel angekündigt. Das Spiel sah damals ziemlich gut aus, leider ist es in den vergangenen Jahren in Vergessenheit geraten und Capcom hat sich kaum noch dazu geäußert.

Jedoch hat Capcom-Chef Yoshinori Ono in einem Interview kürzlich wieder über den Titel gesprochen. Demnach wurde das Projekt noch nicht vollständig aufgegeben. Das Team, das ursprünglich am Titel gearbeitet hat, ist jedoch weitergezogen.

“Das ursprüngliche Team ist zu diesem Zeitpunkt eindeutig nicht mehr zusammen, aber die Leute haben vielleicht bemerkt, dass wir die Marke registriert haben und sie nicht vollständig aufgegeben wurde”, so Yoshinori Ono.

“Jedes Jahr prüfen wir Titel, die wir in Zukunft machen und wir bringen Projekte auf den Weg, um sie zu genehmigen und voranzutreiben. Ich kann nicht viel dazu sagen, aber vielleicht habt ihr bemerkt, dass wir die Marke behalten haben, was bedeutet, dass wir den Titel nicht komplett aufgegeben haben.”

Mit anderen Worten: Für die PlayStation 4 wird das Spiel sicher nicht mehr erscheinen, aber womöglich für die PS4.

Wir halten euch auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Hoffentlich erscheint das Spiel irgendwann noch. Die ersten Szenen haben wirklich vielversprechend ausgesehen.

Quelle: eurogamer.net via comicbook.com