Diablo 4: Diese Videos zeigen 30 Minuten mit der Zauberin und dem Druiden

Die Kollegen von Game Informer haben zwei Videos zu Diablo 4 veröffentlicht, die 30 Minuten mit der Zauberin und dem Druiden zeigen.

Kürzlich berichteten wir über ein Video zu Diablo 4, das über 20 Minuten mit dem Barbaren zeigt. Heute haben wir zwei Videos für euch, die die anderen zwei Klassen vorstellen, die bisher bekannt sind: die Zauberin und den Druiden.

Im ersten Video seht ihr den Druiden in Aktion, der verschiedene Tiergestalten annehmen kann. Beispielsweise kann er in Form eines Bären schnell nach vorne rushen, um sich danach in einen Wolf zu verwandeln, der Feinde mit seinen Klauen zerfetzt. Abgesehen davon kann der Druide auch Wölfe an seine Seite holen, die für ihn kämpfen.

Im nächsten Video bekommt ihr die Zauberin zu sehen, die ihre Gegner mit Feuer-, Eis-, und Blitz-Magie aus der Ferne erledigt. Besonders cool: Die Zauberin kann sich auch in eine Art Kugelblitz verwandeln. In dieser Form ist sie immun gegen Schaden und kann schnell von gegner zu Gegner springen, um sie mit Blitzen zu erledigen.

Diablo 4 wurde im Rahmen der BlizzCon 2019 angekündigt. Blizzard kündigte es sozuagen als Nachfolger von Diablo 2 an, da der düstere Grafikstil eher an den zweiten Teil – und weniger an Diablo 3 – erinnert, was die Community sehr positiv aufgenommen hat.

Bisher ist noch nicht bekannt, wann Diablo 4 erscheint. Fest steht, dass das Spiel für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht wird. Sollte es weitere Infos zum Spiel geben, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Weitere News, Infos und Video zu Diablo 4 findet ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Die bisher vorgestellten Charaktere scheinen sich sehr abwechslungsreich zu spielen. Wir sind schon gespannt, welche Klassen als nächstes vorgestellt werden.