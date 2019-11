Disney+: Hier ist Zombie Captain America in der Serie “What If…?” (Video)

in

In einem neuen Video bekommen wir einen ersten Blick auf Zombie Captain America in der Marvel-Zeichentrickserie “What If …?” zu sehen.

Im kommenden Jahr kommt der Streaming-Dienst Disney+ nach Deutschland und wir dürfen uns über zahlreiche neue Inhalte freuen. Beispielsweise läuft exklusiv auf Disney+ die “Star Wars”-Serie “The Mandalorian”. Eine weitere Serie, die mit Sicherheit ziemlich interessant werden könnte, heißt “What If …?”.

Mit dieser Serie, die auf der gleichnamigen Comicvorlage basiert, kann Marvel einige sehr interessante “Was wäre wenn?”-Szenarien im Marvel Cinematic Universe ausprobieren.

In einer der Folgen werden wir beispielsweise Captain America als Zombie zu sehen bekommen. Und einen kleinen Vorgeschmack auf Zombie Captain America bekommt ihr jetzt schon in einem kurzen Teaser-Clips, der Teil eines Disney+-Preview-Specials war, zu sehen.

Hier der Clip:

Das sieht ziemlich interessant aus, oder? Die Serie soll aber leider erst im Jahr 2021 an den Start gehen.

Sobald es weitere Infos zu Disney+ oder der Serie “What If…?” gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Die Serie “What If…?” sollte man sich auf jeden Fall vormerken. Hier erwarten uns ziemlich abgefahrene Szenarien.