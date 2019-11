Du kannst jetzt Just Cause 4 bis zum 11. November kostenlos auf Steam spielen

in

Square Enix bietet das Actionspiel Just Cause 4 gerade kostenlos auf Steam an.

Mal wieder Lust auf etwas Action? Da hätte ich etwas für euch: Just Cause 4. Das Spiel ist zwar schon eine ganze Weile erhältlich, aber jetzt bietet Square Enix den Titel kostenlos auf Steam an.

Leider gilt die Aktion nur bis zum 11. November, aber wer das Spiel schon immer mal ausprobieren wollte, der hat nun die beste Gelegenheit dazu. Hier der Link zum Download.

Offiziell heißt es zum Spiel: “Der abtrünnige Agent Rico Rodriguez reist nach Solís, einer riesigen südamerikanischen Welt voller Konflikte, Unterdrückung und extreme Wetterbedingungen. Schnall dir deinen Wingsuit um, schnapp dir deinen Enterhaken und lass es krachen!”

Nachfolgend findet ihr die offiziellen Systemanforderungen des Spiels.

Minimum:

Betriebssystem: Windows 7 SP1 with Platform Update for Windows 7 (64-Bit Version)

Prozessor: Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz | AMD FX-6300 @ 3.5 GHz oder besser

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 760 (2GB VRAM oder besser) | AMD R9 270 (2GB VRAM oder besser)

DirectX: Version 11

Speicherplatz: 59 GB verfügbarer Speicherplatz

Empfohlen:

Betriebssystem: Windows 10 (64-Bit Version)

Prozessor: Intel Core i7-4770 @ 3.4 GHz | AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz oder vergleichbar

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1070 (6GB VRAM oder besser) | AMD Vega 56 (6GB VRAM oder besser)

DirectX: Version 11

Speicherplatz: 59 GB verfügbarer Speicherplatz

Das denken wir:

Wer auf Action steht und das Spiel noch nicht ausprobiert hat, der sollte es spätestens jetzt nachholen.