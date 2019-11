Duke Nukem Forever: Seht euch hier alle Gameplay-Videos der Prototypen und Beta-Builds an

in

Der YouTube-Kanal “NeoGamer – The Video Game Archive” hat ein Video veröffentlicht, in dem wir alle Gameplay-Videos der Prototypen und Beta-Builds von Duke Nukem Forever zu sehen bekommen.

Mit Sicherheit erinnert ihr noch alle daran, dass 3D Realms viele Jahre an Duke Nukem Forever gearbeitet hat und das Spiel durch die Entwicklungshölle ging. Während dieser Zeit gab es viele Probleme und die Engine wurde oft gewechselt, wodurch das Projekt immer mehr ins Wanken geriet.

3D Realms kündigte Duke Nukem Forever am 28. April 1997 an, mit der Absicht, es spätestens Mitte 1998 zu veröffentlichen. Und daraus wurde, wie wir alle wissen, nichts. Wenigstens gibt es viel Material aus dem Spiel, das nun vom YouTube-Kanal “NeoGamer – The Video Game Archive” veröffentlicht wurde.

Duke-Fans werden das Video auf jeden Fall zu schätzen wissen:

Das denken wir:

Das war eine Odyssee. Schade, dass wir Duke Nukem Forever wahrscheinlich nie in seiner Ursprungsversion spielen werden.