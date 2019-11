Final Fantasy 7: Neues Video zeigt Tifas Limit Break

Kürzlich wurde ein neues Video zu Final Fantasy 7 veröffentlicht, das Tifas Limit Break in Aktion zeigt.

Natürlich wird es auch im Remake von Final Fantasy 7 wieder Limit Break-Attacken geben. Hier handelt es sich um besonders effektive Angriffe, die viel Schaden beim Gegner anrichten.

Man kann diese speziellen Limit Break-Fähigkeiten jedes Charakters aktivieren, indem man die Limit-Anzeige aufbraucht, nachdem sie sich komplett gefüllt hat. Diese Anzeige füllt sich, wenn man Schaden erleidet.

Im nachfolgenden Clip bekommen wir beispielsweise den Limit-Angriff von Tifa zu sehen, der als Somersault bekannt ist. Aktiviert man bei Tifa diese Attacke, dann verpasst sie ihrem Feind einen mächtigen Tritt.

Und so sieht das Ganze in Aktion aus:

— FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) 1. November 2019