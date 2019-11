Fortnite-Profi Jarvis wurde lebenslang gesperrt – seht euch hier das Entschuldigungsvideo an

Kürzlich wurde der Fortnite-Profi Jarvis wegen eines Aimbots lebenslang gesperrt. Jetzt entschuldigt er sich in einem Video unter Tränen.

Zockt ihr noch fleißig Fortnite? Wenn ihr das Spiel weiterhin zocken wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall darauf verzichten, Aimbots einzusetzen, denn das ist natürlich nicht erlaubt und kann eine lebenslange Sperre durch Epic Games nach sich ziehen.

Genau das ist dem YouTuber Jarvis passiert, der mit über 2 Millionen Abonnenten bisher sehr erfolgreich mit seinen Fortnite-Videos war. Das ist nun vorbei und dass er es bereut, zeigt er in einem kürzlich veröffentlichten Video, in dem er sich mit vielen Tränen für seine Tat entschuldigt.

I’m going to take accountability for my actions and I understand completely why this has happened, I just wish I had known how severe the consequences were at the time and I would have never thought about doing it. I love all of you who still support me, this is not the end.