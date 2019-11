Hitman: IO Interactive arbeitet bereits am nächsten Teil der Reihe

IO Interactive hat kürzlich offiziell bestätigt, dass sich das nächste Hitman-Spiel bereits in Entwicklung befindet.

Falls ihr Hitman 2 durch habt und ihr schon auf einen Nachfolger wartet, habe ich eine gute Nachricht für euch: IO Interactive, das verantwortliche Entwicklerstudio, arbeitet bereits an einem neuen Hitman-Teil.

“Nach 13 Monaten Vollzeitunterstützung und Inhalten für Hitman 2 sind wir jetzt an einem Punkt, an dem wir zunehmend in die Zukunft schauen. Tatsächlich ziehen wir immer mehr aus dem Hitman 2-Team in das nächste Hitman-Spiel, das auf dem besten Weg ist”, heißt es seitens IO Intractive.

Leider gibt es ansonsten keine weiteren Infos zum Spiel, auch ein Termin wurde noch nicht genannt. Wann der Titel offiziell vorgestellt wird, steht auch noch in den Sternen. Es wird aber sicherlich noch einige Monate dauern, bis wir erste Szenen aus dem Spiel zu sehen bekommen.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Coole Sache. Die Zukunft scheint für Hitman-Fans ziemlich rosig auszusehen. Wir sind schon sehr gespannt, wann wir die ersten Szenen aus dem nächsten Teil zu sehen bekommen.

Quelle: dsogaming.com