Mortal Kombat 11: Ed Boon trollt Fans mit Pennywise

Wird Pennywise aus “Stephen Kings Es” als DLC-Charakter für Mortal Kombat 11 erscheinen? Vermutlich nicht, Serienschöpfer Ed Boon trollt Fans aber trotzdem mit dem Horrorclown.

Vor einiger Zeit berichteten wir bereits darüber, dass Ed Boon auf Twitter in der Community nachgefragt hat, ob sie denn Pennywise als Charakter in Mortal Kombat 11 haben möchte. Jetzt hat der Entwickler erneut ein Bild mit Pennywise gepostet.

Auf dem Bild ist der Joker zu sehen, der Pennywise den Weg weist. Dazu schreibt Boon: “Geh einfach diese Straße entlang, biege bei Mortal Kombat rechts ab und frage wegen einer Bewerbung nach. Ich bin sicher, sie werden dich nehmen.”

Im selben Zug erstickt Ed Boon mit dem Hashtag “ # PennywiseNotConfirmedJustHavingFun” aber gleich alle Spekulationen im Keim.

Hier der Tweet:

“Just walk down this road, take a right at Mortal Kombat and ask for an application. I’m sure they’ll take you”#PennywiseNotConfirmedJustHavingFunpic.twitter.com/ZJRI2bpCMf

— Ed Boon (@noobde) 6. November 2019