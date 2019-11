“Mortal Kombat”: Elissa Cadwell spielt die Vampir-Kämpferin Nitara

Greg Russo, Autor des kommenden Films “Mortal Kombat”, hat kürzlich bestätigt, dass Elissa Cadwell die Vampir-Lady Nitara verkörpern wird.

Russo deutete kürzlich an, dass im kommenden “Mortal Kombat”-Film, der von James Wan produziert wird, mehr Charaktere aus den Spielen zu sehen sein werden, als bisher angekündigt wurden.

Jetzt wurde mit Nitara ein neuer Charakter vorgestellt, der seinen ersten Auftritt in Mortal Kombat: Deadly Alliance hatte. Im Film wird sie von Stuntfrau Elissa Cadwell (“Aquaman”) gespielt, bestätigte Russo.

Nothing gets by you guys. She'll be played by Elissa Cadwell. @ediestar84 #sharpenyourfangs https://t.co/V5y7L1LI1G