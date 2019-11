Ruiner und Nuclear Throne sind jetzt kostenlos im Epic Games Store erhältlich

Kürzlich wurden die neuen kostenlosen Spiele im Epic Games Store vorgestellt. Euch erwarten zwei Titel Ruiner und Nuclear Throne.

Lust auf zwei kostenlose Spiele? Dann solltet ihr einen Blick in den Epic Games Store werfen. Dort bekommt ihr gerade die zwei Spiele Ruiner und Nuclear Throne umsonst.

Diese Titel sind nur eine Woche lang erhältlich, also bis zum 14. November. Um die Spiele abzustauben, benötigt ihr einen Account für den Epic Games Store. Wenn ihr einen Account habt, könnt ihr euch die Spiele einfach kostenlos herunterladen.

Hack. Mutate. Fight against the corrupt, or fight your way to the throne.

Nuclear Throne and RUINER are FREE on the #EpicGamesStore for a limited time!https://t.co/INRdk3aQME pic.twitter.com/7vUBEJnFrr

— Epic Games Store (@EpicGames) November 7, 2019