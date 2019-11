Seht euch hier an, wie eine Fliege von einem Pilz in einen Zombie verwandelt wird

Nachfolgendes Video von “Deep Look” zeigt, wie eine Fliege von einem Pilz in einen Zombie verwandelt wird.

Zombies gibt es nicht? Von wegen… “Einige der gruseligsten Monster wachsen in einem anderen Wesen und übernehmen dessen Körper”, heißt es in der Beschreibung des nachfolgenden Videos, das eine Fliege zeigt, die in einen Zombie verwandelt wird.

Verantwortlich dafür ist ein fieser Pilz, der auch “Fliegentöter” genannt wird. Dieser Pilz macht aus seinem Wirt einen willenlosen Zombie und tötet ihn schließlich. Erinnert irgendwie an den parasitäre Cordyceps-Pilz im Spiel The Last of Us, oder?

Es ist ein Albtraum für die Fliegen

Dieser Pilz, der schrecklich real ist, versetzt die Fliege in einen zombieähnlichen Zustand und tötet sie, um sich zu reproduzieren. “Oh, es ist ein Albtraum für die Fliegen”, sagte der Entomologe Brad Mullens, der den Pilz an der University of California in Riverside studierte.

“Es ist ein verrücktes System”, sagte Carolyn Elya, eine Biologin in Harvard. “Der Pilz tötet nur in der Dämmerung.” Der Pilz folgt einer genauen Uhr. In der Abenddämmerung, am vierten oder fünften Tag nach dem Auffangen einer Pilzspore, hört eine infizierte Fruchtfliege auf zu fliegen.

Sie fängt an, sich komisch zu verhalten, zum Beispiel beim Auf- und Absteigen von Zahnstochern, die Elya in die Phiolen steckt, in denen sie die infizierten Insekten aufbewahrt.

Dann klettert die Fliege auf den Zahnstocher, streckt ihren Mund nach unten und etwas Flüssigkeit tropft heraus und klebt sie fest. In den nächsten 10 Minuten steigen die Flügel der Fliege auf, bis sie nach oben zeigen. Kurz darauf stirbt sie – in dieser Haltung eingefroren.

Aber der Horror ist noch nicht vorbei: Der weiße, schwammige Pilz schießt dann mikroskopisch kleine glockenförmige Sporen aus aus dem Bauch der Fliege. Jetzt müssen die Sporen nur noch in einen neuen Wirt eindringen und das Spiel beginnt von vorne.

Das denken wir:

Verdammte Natur, du kannst so grausam sein.