“Sonic the Hedgehog”: Der erste Trailer mit dem neuen Sonic ist da – und alle so: Yeah!

Paramount Pictures hat einen neuen Trailer zum kommenden Film “Sonic the Hedgehog” veröffentlicht und wir bekommen zum ersten Mal den neuen Sonic zu sehen.

Heute habe ich mal eine tolle Nachricht für alle, die auf den Film “Sonic the Hedgehog” warten. Ihr erinnert euch ja mit Sicherheit noch an den ersten Trailer. Dieser kam bei den Fans so gar nicht an. Der Grund: Sonic hat im Trailer äußerst ungewöhnlich ausgesehen.

Der Look passte nicht so wirklich zum Videospiel-Highspeed-Igel. Und das bekamen die Filmemacher von den Fans auf allen Kanälen zu hören. Aus diesem Grund wurde der Film mit dem Versprechen verschoben, dass der Look von Sonic angepasst werden würde.

Ja und jetzt wurde der erste Trailer mit dem neuen Sonic vorgestellt und ich kann euch schon mal verraten, dass der neue Look wirklich geglückt ist. Sonic sieht dem Videospielvorbild nun viel ähnlicher und wenn man sich die Kommentare unter dem Trailer so durchliest, dann scheint das den Fans sehr zu gefallen. Hier meine Favoriten:

“Sonic 2019: why is this a thing

Sonic 2020: Ah Yeah! This is happening!”

“2019: naked blue guy

2020: Sonic”

“2019: fatality

2020: flawless victory”

“2019: sonic leto

2020: sonic phoenix”

“2019: Im the most realistic sonic ever

2020: Hold my rings”

Aber jetzt genug. Hier der Trailer:

Und wie findet ihr den neuen Sonic? Ziemlich cool, oder? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Ich finde den Trailer wirklich sehr gut, Sonics Look ist gelungen und Jim Carrey macht als Dr. Eggman auch eine gute Figur. Ich denke, dass jetzt einem erfolgreichen Kinostart nichts mehr im Weg steht.

Worum geht es in “Sonic the Hedgehog”?

Im Film findet Sonic in Tom Wachowski (James Marsden) einen neuen besten Freund. Sonic und Tom schließen sich zusammen, um den bösen Dr. Robotnik (Jim Carrey) daran zu hindern, Sonic einzufangen. Der Fiesling möchte nämlich Sonics Kräfte missbrauchen, um die Weltherrschaft zu erlangen.

“Sonic the Hedgehog” startet am 14. Februar 2020 in die Kinos. Alle weitere News zum Film findet ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Die Filmemacher haben alles richtig gemacht und sich die Kritik der Fans zu Herzen genommen. Sehr cool. Wir freuen uns auf den Film.