“Sonic the Hedgehog”: Seht euch hier ein weiteres Bild des neuen Sonics an

Kürzlich ist ein weiteres Bild aufgetaucht, das angeblich den neuen Sonic im Film “Sonic the Hedgehog” zeigt.

Ihr habt ja mittlerweile mit Sicherheit mitbekommen, dass die Macher des Films “Sonic the Hedgehog” dem blauen Igel einen neuen Look verpassen, da der Community der Sonic im ersten Trailer zum Film so überhaupt nicht gefallen hat.

Vor einigen Tagen berichteten wir nun darüber, dass ein erstes Bild aufgetaucht ist, das angeblich den neuen Sonic zeigt. Offiziell vorgestellt wurde der neue Look aber noch nicht. Dafür ist nun ein weiteres Bild aufgetaucht, das einen besseren Blick auf den neuen Sonic ermöglicht. Hier das Bild:

Here’s a wider picture of the allegedly leaked redesigned #SonicMovie standee image. Source is also unconfirmed. #SonicNews pic.twitter.com/fdS1KbBleU — Tails’ Channel | Sonic the Hedgehog News & Updates (@TailsChannel) 6. November 2019

Im Vergleich zur Version im Trailer sieht der Sonic hier dem Videospielvorbild viel ähnlicher. Vor allem die Augen und die Proportionen wurden deutlich überarbeitet, was mir sehr gut gefällt.

Was denkt ihr darüber? Gefällt euch der neue Look? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Im Film findet Sonic in Tom Wachowski (James Marsden) einen neuen besten Freund. Sonic und Tom schließen sich zusammen, um den bösen Dr. Robotnik (Jim Carrey) daran zu hindern, Sonic einzufangen. Der Fiesling möche nämlich Sonics Kräfte missbrauchen, um die Weltherrschaft zu erlangen.

Der Film läuft im Februar 2020 in den Kinos an.

Das denken wir:

Der neue Sonic sieht auf jeden Fall viel besser als der alte aus. Ob der Film gut wird, lässt sich aber noch nicht sagen. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was der Streifen zu bieten hat.